العراق يوافق على جولة خامسة لعقود التنقيب عن الغاز في الشرق

قالت الحكومة العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن العراق وافق على جولة خامسة لعطاءات عقود التنقيب عن الغاز في شرق البلاد.

وحسب "رويترز"، تتعلق اتفاقات التنقيب في محافظة ديالى بتطوير حقول من المتوقع أن تنتج 750 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في غضون 36 شهرا.

وأفادت مصادر أمس الأربعاء أن شركة "بي.بي" انسحبت من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق بعد انتهاء عقدها للتنقيب البالغ حجمه 100 مليون دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة جديدة لآمال العراق في زيادة إنتاجه.

وقالت المصادر المطلعة لوكالة "رويترز" إن "بي.بي" أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضي، أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.

وأكد مصدر كبير بشركة نفط الشمال العراقية، التي تشرف على عمليات كركوك، انسحاب شركة "بي.بي".

وقال المسؤول: "جرى تسليم نتائج دراستها الميدانية لتطوير حقل كركوك النفطي لشركة نفط الشمال وللأسف كانت دون التوقعات... على الأقل بالنسبة لنا".