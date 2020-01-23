وزير الخارجية اللبناني ينفي تغريدة منسوبة له عن وفاة وليد المعلم

نفى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، ما تم تداوله في تغريدة منسوبة له، تعلن وفاة نظيره السوري، وليد المعلم.

ونقلت إذاعة "صوت لبنان" عن وزير الخارجية اللبناني، قوله إن حسابه على موقع "تويتر" تعرض إلى القرصنة.

وأكد الوزير اللبناني أنه لا علاقة له بالتغريدة التي تحدثت عن وفاة وزير الخارجية السوري.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تداولت أنباء متضاربة حول وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

ونسبت وسائل الإعلام الخبر، للحساب المقرصن لحتّي والذي قال: "سفارة لبنان في سوريا تبلغت خبر وفاة وزير الخارجية والمغتربين، نائب رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية وليد المعلم".

وأضاف لاحقاً: "وزارة الخارجية السورية تؤكد وفاة الوزير وليد المعلم. مذكرة رسمية ستصدر قريباً".

ونفى نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تصريحات خاصة لـRT تلك الأنباء، وقال إن المعلم يتمتع بصحة جيدة، ويمارس عمله من مكتب وزارة الخارجية.