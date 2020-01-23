ملك الأردن يبحث مع ولي عهد أبو ظبي المستجدات الإقليمية

بحث العاهل الأردني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في شتى الميادين.

عمان - سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي فقد "بحث الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين".

وحسب النشرة فقد "تناول الاتصال المستجدات الإقليمية الراهنة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، بما يسهم في استقرار المنطقة".