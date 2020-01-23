وزير سعودي سابق يجري زيارة "غير مسبوقة" إلى معسكر الهولوكوست... بالصور

قال الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، ديفيد هاريس، إن زيارة وزير العدل السعودي السابق، محمد العيسى، إلى أوشفيتس، في بولندا "تمثل أرفع وفد على الإطلاق لزعماء دينيين مسلمين يقومون بزيارة أوشفيتس".

وأكد كينيث بادلر، المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية، أن العيسى ورجال الدين المسلمين والمسؤولين المرافقين له يقومون بجولة في متحف تاريخ يهود بولندا في وارسو، ويزورون أيضا كنيس "نوزيك" في العاصمة البولندية، ومسجد محلي.

תמונות מיוחדות של ידידי @lalshareef מביקור משלחת אנשי הדת המוסלמים בראשות איש הדת הסעודי מוחמד עיסא במחנה ההשמדה אושוויץ @MWLOrg pic.twitter.com/6pXeEWiR7J — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) January 23, 2020

وذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، أن العيسى برفقة قادة دينيين مسلمين آخرين من أكثر من 24 بلدا يعتزمون لقاء ناجين من المحرقة في الكنيس ـ بحسب شخص مطلع على تفاصيل الرحلة والذي طلب عدم ذكر اسمه.

ووصف هاريس، من اللجنة اليهودية الأمريكية، زيارة العيسى إلى أوشفيتس بأنها في غاية الأهمية، مؤكدا أنه يرى أنها سوف تعزز من فهم المسلمين للمحرقة.

Honored to join Director #SaraBloomfield in escorting @MWLOrg_en sec-gen Dr. Mohammed #Alissa on comprehensive tour of @HolocaustMuseum. In January, he talked the talk on recognizing calamity/enormity of #Holocaust; today, he walked the walk. pic.twitter.com/zDyd4d3U7g — Robert Satloff (@robsatloff) May 2, 2018

وقال باول سافيسكي، وهو مسؤول في المكتب الإعلامي في المتحف لتخليد ذكرى أوشفيتس، إنه في حين أن شيوخ وقادة ونشطاء مسلمين وعرب قاموا في السابق بزيارة المعسكر، فإن العيسى هو أكبر زعيم ديني يزور الموقع.

ويشغل محمد العيسى منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، منذ العام 2016.