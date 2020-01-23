وزير إسرائيلي: الأردنيون لا يطالبون بضم "الأغوار"

قال وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل ليست قلقة من تهديدات الأردن بشأن عزم إسرائيل فرض السيادة على "غور الأردن".

وصرح غلانت للقناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم، بأن بلاده تنظر إلى مصالحها، ولا تعير اهتماما للأردنيين، وذلك بعدما تأخرت إسرائيل في ضم "غور الأردن" كثيرا، مدعيا أنه كان على بلاده ضمها قبل 30 أو 20 سنة.

وقال غالانت:

مع كل الاحترام للأردنيين، الحليف المهم لإسرائيل، سنقرر ما هو مهم بالنسبة لنا، إسرائيل تنظر إلى مصالحها، والأردنيون لا يطالبون بهذه المنطقة، إسرائيل تأخرت في ضم غور الأردن وكان ينبغي عليها فعل ذلك.

"בקעת הירדן היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, לנצח! התפיסה הזו לפיה בקעת הירדן היא חלק בלתי נפרד מישראל, נשענת על ניסיוננו הביטחוני במשך שנים רבות. לפני הבחירות האחרונות, החל ספין הסיפוח של נתניהו, עם הצהרה ריקה, שאין בה כלום חוץ מאינטרס והישרדות פוליטיים, וזה פגע במדינת ישראל". pic.twitter.com/B5NljopP2c — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) January 21, 2020

جاء تصريح غالانت، عضو حزب "الليكود" الحاكم، تعليقا على ما صرح به وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين، وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام؛ وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه "سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها 2 مارس/ آذار المقبل".

ورد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على الفور، على تصريح غانتس، قائلا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست".

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، من المقرر إجراؤها في 2 مارس/ آذار المقبل، وهي ثالث انتخابات للكنيست على التوالي خلال 11 شهرا تقريبا، فشل خلالها نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة الإسرائيلية على التوالي.