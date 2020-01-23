اليمن... الحوثي يناقش مع غريفيث مساعي السلام وتبادل الأسرى

التقى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يزور صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا لبيان المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، نشره على حسابه في "تويتر"، ناقش اللقاء "العراقيل والاعتداءات المستمرة من جانب دول العدوان والتي تقف حجر عثرة أمام مساعي السلام".

وتطرق إلى "استمرار الحصار واحتجاز السفن وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة بأبناء الشعب اليمني".

وحسب عبد السلام، استعرض اللقاء "ما يواجه الملفات الإنسانية الملحة من إشكالات خاصة ملف الأسرى من تأخير رغم مبادراتنا المتكررة التي نهدف من خلالها إلى محاولة الإسهام بالدفع نحو التنفيذ الكامل".