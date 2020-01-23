الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق صاروخ من غزة

ونقلت صحيفة "معاريف" عن الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة نتيجة لوقوع انفجار داخلي في القطاع، وليس لإطلاق صاروخ.
צה"ל: בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה בעקבות שיגור משטח רצועת עזה, מתחקור ההתרעה עולה כי מדובר בפיצוץ פנימי בשטח הרצועה אשר גרם להפעלת ההתרעה, ולא בירי רקטי. https://t.co/TV66bn0Je0— מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 23, 2020
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، قبل قليل، بأنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة لسقوط صاروخ من القطاع.
המתיחות בדרום | צה"ל: "זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל. ההתרעה הופעלה ביישומון בלבד בשטח פתוח סמוך לקיבוץ ניר עם - ולא בקיבוץ" @OrHeller— חדשות 13 (@newsisrael13) January 23, 2020
وأوضحت القناة العبرية الـ"13" أنه أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، وتحديدا على مستوطنة نير عام، القريبة من القطاع.
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