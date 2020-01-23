وهاب يعلق على التقارب السوري السعودي

وأكد وهاب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "التقارب السوري السعودي يعيد إنتاج منظومة أمن عربي، ويساهم في معالجة كثير من قضايا المنطقة بعد توسعه باتجاه دول أخرى".

التقارب السوري السعودي يُعيد إنتاج منظومة أمن عربي ويساهم في معالجة كثير من قضايا المنطقة بعد توسعه بإتجاه دول أخرى — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 23, 2020

وكانت صحيفة "الوطن" نقلت من مصادر دبلوماسية غربية متابعة في نيويورك، أن مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري شارك في حفل خاص أقيم على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبد الله المبارك، تحضيراً لرئاسة السعودية للاجتماع القادم لمجموعة العشرين.

وذكرت الصحيفة أن "الجعفري حضر الحفل تلبية لدعوة خاصة كان قد تلقاها من مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، وتقصد المعلمي والوزير المبارك اللقاء بالجعفري خلال الحفل، ما أثار اهتمام الحاضرين وشكل مفاجأة ودية لهم، وعبر المسؤولون السعوديون خلال هذا اللقاء عن قناعتهم بأن ما جرى بين البلدين يجب أن يمر، مشددين على العلاقات الأخوية التي طالما جمعت بين سورية والسعودية".