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00:31 24 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مدينة الكويت، الكويت

    بسبب كورونا... الكويت تتخذ إجراء تجاه المسافرين القادمين إليها

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    قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن "كاميرات حرارية مثبتة في كل المنافذ الحدودية، بما يسمح بفحص كل المسافرين الذين يصلون من بلاد ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا".

    وأضافت الوزارة أنها تتابع تطورات انتشار المرض، وأكدت استعداد كل القطاعات المعنية للتعامل مع الفيروس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

    وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
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    وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، أن متابعة الوزارة لتلك المستجدات تأتي عبر المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية.

    وأشار إلى "جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في المطار وتزويد المنافذ الحدودية بالكاميرات الحرارية وتعميم الإقرار الصحي على الراكبين القادمين إلى الكويت من الدول االمعلن عن ظهور المرض فيها"، لافتا إلى "أن التشخيص الفروسي متوفر في مختبرات الصحة العامة التابعة للوزارة".

    ونفت السلطات الصحية السعودية، اليوم الخميس، إنها لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

    وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

    وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتا للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

    وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم 611 إصابة في الصين.

    ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

    وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

    تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

    وطالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي، اليوم الخميس، بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد إلى وباء، مشيرة إلى أنه من المبكر للغاية إعلان حالة الطوارئ العالمية، ولا توصي بأي قيود أخرى على السفر أو التجارة.

    انظر أيضا:

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    السعودية: لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة
    الصين تخصص مليار يوان لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد
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    الصين, أخبار الكويت اليوم, أخبار الكويت, فيروس كورونا, الكويت
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