بالفيديو... مقدمة تضع وزير الخارجية اللبناني السابق في مواقف محرجة بأسئلتها

تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، يوم أمس الخميس، لمواقف محرجة خلال مقابلة أثناء مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وقامت مقدمة الحوار الأمريكية بتوجيه عدة أسئلة محرجة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل منها "إن رواتب الوزراء في لبنان تصل لنحو خمسة آلاف دولار، فكيف يمكنك استئجار طائرة خاصة؟

فأجاب باسيل "لقد جئت على حسابي"، مضيفاً "أعرف أنّ الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف قرشاً من حساب الخزينة العامة".

لكن المحاورة لم تتوقف هنا إذ سألته "هل هذا يعني أنّ هذا من الأموال العائلية؟" فأجاب الوزير السابق "كلا، إنها هدية مقدمة لقد أتيت بدعوة إلى هنا".

وتدخلت وزيرة التجارة الهولندية المنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، فقالت "عندما نكون في الحكومة يُمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء".

السياسي بلبنان بيعمل ديك على الصحافيين بس برة بيتقبل اي سؤال ولو بابتسامة صفرا،يعني عم فكر لو شي صحافي لبناني سأل هيك سؤال للجمهور بحضور #جبران_باسيل او مطلق شخصية سياسية ثانية شو كان صار؟!؟! pic.twitter.com/FYXVbcqyTl — Firas Hatoum (@ferashatoum) January 23, 2020

كما وجهت الصحفية الأمريكية هادلي غامبل سؤالا لجميع الحاضرين بشأن توقعاتهم لفرص نجاح الحكومة اللبنانية المقبلة، فلم تجد إلا واحدا يرفع يده تعبيرا عن تفاؤله بحكومة حسان دياب.

وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي "حتى باسيل لم يرفع يده" عندما سألت الصحفية هذا السؤال.

ونالت أسئلة غامبل لباسيل تأييداً واسعاً في مواقع التواصل، حيث وصفها كثيرون بـ"البطلة" و"الملكة"، فيما تناقل آخرون لقطات لتعابير وجهها أثناء حديث باسيل وإجابته على أسئلتها، مرفقين إياها بتعليق "الصور تقول كل شيء"، إذ بدت غامبل ممتعضة حيناً وهازئة في أحيان أخرى.