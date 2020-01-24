مظاهرة حاشدة وسط بغداد تندد بالوجود الأمريكي

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن التظاهرة انطلقت في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وارتدوا الأكفان، فيما ردووا هتافات وطنية وأخرى ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وصادق البرلمان على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر"، أمس، "هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم"، وأضاف: "ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه".

وأضاف زعيم التيار الصدري "دقت ساعة الاستقلال والسيادة"، معتبرا أن سيادة البلاد تنتهك من قبل "قوات غازية".