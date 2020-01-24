التظاهرة المليونية المطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق... فيديو

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرة التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الامريكي على الاراضي العراقية.

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، إلى "نصرة الوطن وعدم نقض العهد"، وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة غدا الجمعة.

جانب من التظاهرة المطالبة بخروج القوات الاميركية من #العراق في منطقة الجادرية في #بغداد. pic.twitter.com/YMhYjS4S5J — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 24, 2020

وصادق البرلمان العراقي، في وقت سابق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.