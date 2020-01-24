عشاء يجمع "الحمدين" في صحراء قطر… بالصور

جمع عشاء استثنائي "الحمدين"، أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ورئيس وزرائه الأسبق حمد بن جاسم.

نشر الإعلامي القطري، خالد جاسم، أمس الخميس، صورا للأمير حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي، تميم بن حمد، وهو يتناول الطعام بمخيم في الصحراء، برفقة حمد بن جاسم.

يااازين عشاكم وجمعتكم ❤️

الله يجمعكم دوم على طاعته ويحفظكم ويسعدكم 🤲🏼🙏🏼

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر قام بطبخ العشاء بمخيم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية.،

#العود ❤️ pic.twitter.com/vbl8uzxhbf — خالد جاسم (@khalidjassem74) January 23, 2020

وقال خالد جاسم، تعليقا على الصور التي نشرها في تغريدة جديدة له على "تويتر": "يااازين عشاكم وجمعتكم.. الله يجمعكم دوم على طاعته ويحفظكم ويسعدكم".

وأضاف الإعلامي القطري: "معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر قام بطبخ العشاء بمخيم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية".

يشار إلى أن حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، تولى الإمارة في 1995 بعد والده خليفة بن حمد آل ثاني، حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عام 2013 .