سفينة "أوشن فايكنغ" تنقذ 92 مهاجرا قبالة السواحل الليبية... فيديو

قالت منظمة "إس أو إس ميديتراني" غير الحكومية إن سفينة "أوشن فايكنغ"، التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، أنقذت 92 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا صباح اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نتيجة لعملية معقدة، أنقذت "أوشن فايكنغ" 92 شخصًا، بينهم نساء حوامل وأطفال".

🔴BREAKING: 92 persone appena soccorse dalla #OceanViking, fra cui donne incinta e bambini, da un gommone sovraffollato a 30 MN dalla costa della #Libia. Operazione complessa.



Ipotermia e mal di mare per molti dei sopravvissuti, molto deboli e ricoperti di carburante. pic.twitter.com/uXcC8oPzrW — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 24, 2020

​وكما لوحظ، فقد كان المهاجرون في قارب مطاطي مزدحم على بعد 30 ميلاً بحرياً (حوالي 55 كيلومتراً) قبالة السواحل لليبية.

ووفقا لـ"إس أو إس ميديتراني" فإن العديد من هؤلاء الذين تم إنقاذهم كانوا مرهقين إلى حد كبير، كما أنهم كانوا يعانون من أعراض انخفاض حرارة الجسم، وصعوبة في الحركة.

واستأنفت منظمة أطباء بلا حدود مع "إس أو إس ميديتراني" عمليات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين في البحر المتوسط. وتبحر سفينة المنظمة الإنسانية "إس أو إس ميديتراني" التي تسمى "أوشن فايكنغ" تحت علم النرويج، دون أي صفة رسمية.