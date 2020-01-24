مصر... بيان بشأن الجدل حول منسوب النيل ودمج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا بشأن العديد من الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال المجلس في بيان إنه لا صحة لما تردد بشأن "استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي"، ولا وجود "انخفاض شديد في منسوب مياه النيل ما يهدّد الزراعة المصرية".

كما نفى المجلس وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين" في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وحرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية.

وقال المجلس في بيانه إنه لا صحة لدمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد بأي مرحلة من المراحل الدراسية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة أو الاتصال بأرقامها.