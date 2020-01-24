وزير لبناني في الحكومة الجديدة ينتظر دوره في المصرف (صورة)

انتشرت على موقع "تويتر" صورة قيل إنها لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني، طارق مجذوب، وهو يقف منتظرا دوره في أحد المصارف اللبنانية.

نشرت صحيفة "الجمهورية" صورة وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الجديدة طارق مجذوب أثناء انتظار دوره في أحد المصارف.

خاص "الجمهورية": الوزير الجديد.. ينتظر دوره في المصرفhttps://t.co/pE1JTVUEO4 pic.twitter.com/evpp8y1JvR — Al Joumhouria (@aljoumhouria) January 23, 2020

وظهر الوزير في الصورة وهو يسحب الورقة التي تحدد رقمه في تسلسل الزبائن، فسارع أحد المواطنين إلى التقاط صورة له.