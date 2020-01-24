"الثقافة المصرية" ترد على أنباء ارتفاع الأسعار في معرض الكتاب بنسبة 40%

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكتب في معرض الكتاب بنسبة 40% عن العام الماضي.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الثقافة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 4 فبراير/ شباط المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا... ثقافة التنوع".

وتحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار العالم المصري جمال حمدان كشخصية المعرض لهذا العام.

ويشهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة كبيرة عن العام الماضي، حيث وصل عدد الناشرين إلى 900 دار نشر وجهة، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضي.

كما وصل عدد الأجنحة المشاركة إلى 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحاً عن العام الماضي، ووصل عدد الدول المشاركة في المعرض إلى 38 دولة، بزيادة ثلاث دول عن العام الماضي، في حين تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب.

وفي إطار سعي مصر لتطوير المعرض والتسهيل على جميع الوفود التي سيستقبلها، سيجري لأول مرة هذا العام طرح تطبيق جديد على الموبايل يحمل اسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب Cairo Book Fair""، حيث يشتمل هذا التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوي على كافة أماكن دور النشر، وأماكن العرض، وقاعات الفاعليات، بالإضافة إلى خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، كما تم تخصيص 7 خطوط نقل عام لنقل الزوار، إلى مقر المعرض بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص 80 حافلة لنقل جميع الركاب.