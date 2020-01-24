الفخفاخ: سنشكل حكومة سياسية مصغرة ولن نستبعد أي حزب من المشاورات

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، بدء المشاورات مع الأحزاب فيما يتعلق بالحزام السياسي للحكومة وبرنامج عملها.

وأكد الفخفاخ في مؤتمر صحفي، أنه سيعمل على تشكيل حكومة سياسة مصغرة تضم كفاءلات عالية ومستوعبة لدقة المرحلة، بحسب صحيفة "المصدر" التونسية.

وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أنه "سيكون هناك تمثيل جيد للشباب والمرأة في الحكومة القادمة".

وأوضح الفخفاخ أنه سيحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة حتى تنال ثقة مجلس نواب الشعب، ولتوسيع دائرة الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف أنه سيتحمل مسؤولياته الكاملة أمام الشعب وسيتحمل الأمانة بكل صدق واخلاص، مبينا بأنه لن يتم إقصاء أي طرف من المشاورات ما عدا حزبين لن يتم التشاور معهما وهما حزبي قلب تونس والحزب الدستوري الحر.

وشدد رئيس الحكومة المكلف على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساند له في كل ما يقوم به.

وأكد أن تشكيل الحكومة سيكون على قاعدة الأحزاب التي اجتمعت على التصويت لقيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.