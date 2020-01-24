برهم صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.

وقال صالح، في تغريدة على "تويتر"، إن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن و سلام مع جيرانه".

العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات و الإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن و سلام مع جيرانه. pic.twitter.com/C3xo7d2Ovg — Barham Salih (@BarhamSalih) January 24, 2020

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وارتدوا الأكفان، فيما ردووا هتافات وطنية وأخرى ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.