المغرب يحذر رعاياه في الصين من فيروس كورونا الجديد

دعا المغرب رعاياه في الصين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها السلطات الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد والاتصال بالسفارة المغربية عند الحاجة.

نواكشوط- سبوتنيك وشكلت وزارة الخارجية خلية أزمة خاصة بتتبع أفراد الجالية في الصين ارتباطا بتطور وانتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت سفارة المغرب في بكين أنه نظرا للأوضاع التي تمر بها مدينة ووهان بإقليم خوبي ومدن صينية أخرى، إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، فإن مصالحها تتابع الوضع عن كثب في تنسيق مستمر مع السلطات الصينية ومع أبناء الجالية المغربية في هذا البلد.

ودعت السفارة، اليوم الجمعة، جميع أفراد الجالية المغربية إلى التحلي بالحيطة واتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها السلطات الصينية.

وتضاعف عدد المواطنين المغاربة في الصين من أجل الدراسة والعمل والتجارة بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأصبحت الصين إحدى ابرز الدول الجاذبة للمهاجرين المغاربة في آسيا.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني، في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وقالت اللجنة في بيان: "حتى تمام الساعة 00.00 من 24 كانون الثاني/ يناير تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورينا في 29 منطقة في البلاد. منهم 25 شخصاً فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان، يوم الأحد، قادما من مدينة ووهان الصينية، منشأ ظهور الفيروس، والتي يعيش بها.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.