سوريا... روسيا ترصد 115 خرقا لوقف العمليات العسكرية وتركيا 111

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 115 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 111 خرقا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي:

"الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 115 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: حلب (67) وإدلب (23) واللاذقية (16) وحماة (9)، بينما رصد الجانب التركي 111 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: حلب (62) وإدلب (37) واللاذقية (6) وحماة (6)".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا قام خلال 24 ساعة الماضية بإيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي إحدى قرى ريف الحسكة.

هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2344 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3936.771 طن.