تسجيل
13:37 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    ما الهدف من تكرار إيران دعوتها للحوار مع دول الجوار... وهل تُقبل؟

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104327/38/1043273889.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001241044176225-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F/

    اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، عبد الخالق عبد الله، دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للحوار مع دول الجوار، نوعا من العلاقات العامة.

    وقال عبد الله في تصريحات لراديو سبوتنيك، إن ظريف "سبق أن أطلقت مثل هذه الدعوات من قبل لكنها مجرد تصريحات، لأن ما يصدر من أفعال من قبل إيران يتناقض تماما مع تصريحاتها والتي تبدو إيجابية ولكنها ليست مقنعة".

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته للعراق
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    ظريف: إيران ترحب بالحوار مع جيرانها في الخليج

    وشدد الأكاديمي الإماراتي على ضرورة أن تراجع إيران أفعالها على أرض الواقع، وتتوقف عن التدخلات في المنطقة العربية ودعم الجماعات المسلحة والتهديدات المستمرة لسلامة الملاحة في الخليج قبل أن تطلق مثل هذه التصريحات.

    وأكد أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لن تستقبل هذه التصريحات سوى بالرفض وعدم الترحيب.

    "الهدف من إطلاق ظريف لهذه الدعوة هو مجرد نوع من العلاقات العامة في المقام الأول، فإيران تدرك جيدا أنها الآن في عزلة ومفروض عليها عقوبات وأن معظم دول العالم ترصد تصرفاتها وتصريحاتها، لذلك تبعث كل فترة بتصريحات لتجذب وسائل الإعلام العالمية نحوها ولتوصيل رسالة للعالم بأنها دولة تحترم الدول المجاورة لها وتطبق مبدأ حسن الجوار" على حد قوله.

     أما هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، فيقول إن دعوة ظريف ليست جديدة فقد كرر ذلك مرارا وعبر أكثر من مرة عنها وعن مبادرات أخرى ومنها مبادرة هرمز لحماية أمن الخليج من خلال دول الخليج فقط دون تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن ارتهان دول الخليج للقرار الأمريكي والصهيوني هو ما كان يتسبب دائما في إفشال كل هذه المبادرات.

    وأشار أفقهي في تصريحات لراديو سبوتنيك، إلى أنه ليس لإيران أذرع عسكرية كما تدعي دول الخليج وإنما حيث يوجد احتلال أمريكي صهيوني هناك انتفاضات شعبية ضد هذا الاحتلال، مشيرا إلى أن نغمة الأذرع العسكرية أصبحت نغمة مملة ومعادة ومكررة.

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019
    © Sputnik . Iliya Pitalyev
    ظريف يؤكد رفض إيران المطلق للتفاوض مع أمريكا واستعدادهم للحوار مع السعودية

    كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن أن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج. وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر"، أن بلاده مستعدة للمشارکة في أي"عمل تکاملي" يصب في مصلحة المنطقة.

    وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد صرح أن بلاده منفتحة على المحادثات مع إيران، إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

    وأعرب ابن فرحان عن سعادته بتجنب أي تصعيد في المنطقة مع إيران، منوها بأن هناك "دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران".

     

    انظر أيضا:

    مساعد وزير خارجية إيران: قريبا نشهد تحسنا بعلاقاتنا مع السعودية والدول العربية
    السعودية تعرب عن سعادتها بتجنب التصعيد مع إيران
    أمير سعودي ينتقد "صمت أوروبا" على إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية
    الكلمات الدلالية:
    الحوار, السعودية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مواطنون صينيون يستعدون للاحتفال بالعام القمري الجديد في بكين، الصين
    "عام الجرذ"...الصين تستعد لاستقبال العام الجديد
    صفقة ترضي الجميع
    "صفقة" ترضي الجميع
    13 معلومة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية
    13 معلومة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك