وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس، العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما التعليمية والتكنولوجية والثقافية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): "استعرض الجانبان التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان".

​وأكد الشيخ عبد الله بن زايد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تطويرها، وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن جامعة السوربون أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، يمثلان نموذجاً مميزاً للشراكة بين البلدين الصديقين، التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية.

وقال بهذه المناسبة، إن "هذين الصرحين المعرفيين والثقافيين يعدان رمزا للتلاقي الفكري والإنساني وعنوانا للتسامح والتعايش".

من جانبه، رحب وزير خارجية فرنسا بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد والوفد المرافق، مؤكدا على ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.