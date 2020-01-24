ابنة قاسم سليماني: مجاهدو جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة

قالت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق "القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، إن مجاهدي جنوب لبنان "جعلونا أكثر جرأة".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.

ابنة الشهيد #سليماني:



"ان مجاهدي جنوب #لبنان جعلونا أكثر جرأة، وأعداؤنا لا يريدون أن يصبح شبابنا بلا جرأة وأنتم لا تجعلون الأعداء يصلون الى أهدافهم المشؤومة".



(الكلمة في احتفال تأبيني لوالدها الشهيد سليماني أقامته الهيئات النسائية في #حزب_الله في الضاحية الجنوبية ل #بيروت) . pic.twitter.com/Zi5XeZyUAz — جنان شحادة (@jinanshehade) January 23, 2020

وجاء تصريح زينب خلال مشاركتها في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في حزب الله اللبناني، في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلة: "إن أعداءنا لا يريدون أن يصبح شبابنا بلا جرأة وأنتم لا تجعلون الأعداء يصلون إلى أهدافهم المشؤومة".

ونشرت حنان شحادة، الإعلامية بإذاعة النور، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، تعليقا على زيارة زينب إلى لبنان، خلال احتفال تأبيني ببيروت، ناقلة على لسانها "إنتو معنا ونحنا معكن للآخر".

ابنة الشهيد #سليماني تتحدث باللهجة اللبنانية في كلمة لها خلال الاحتفال التأبيني لوالدها الشهيد سليماني الذي أقامته الهيئات النسائية في #حزب_الله وجمعية الرابطة اللبنانية الثقافية في الضاحية الجنوبية ل #بيروت. pic.twitter.com/MsVqqmMBRU — جنان شحادة (@jinanshehade) January 23, 2020

وأذاعت شحادة تغريدة أخرى لزينب، ابنة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.

View this post on Instagram ما رأیتُ الّا جمیلاً A post shared by زینب سلیمانی| Zeinab Soleimany (@zeinab___soleimany) on Jan 13, 2020 at 9:07am PST

وكانت زينب قد وجهت، خلال خطبة الجمعة، قبل أسبوعين، في مدينة كرمان الإيرانية، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة وإسرائيل وهي تحمل السلاح، متهمة أمريكا بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكّرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران.