السودان والحركة الشعبية "جناح عقار" يوقعان اتفاقا إطاريا للسلام

وقع وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام ووفد الحركة الشعبية شمال، المنضوية في تحالف الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار بالقصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، على اتفاق السلام الإطاري، الذي يشمل بنود الترتيبات الأمنية ونظام الحكم.

جوبا - سبوتنيك. ووقع عن حكومة السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، ومن جانب الحركة الشعبية رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق أحمد العمدة بادى.

بينما وقع كوسيط على الاتفاق الفريق توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في كلمة مقتضبة، عقب مراسم التوقيع، نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن التوقيع على الاتفاق الإطاري يؤكد صلابة العزيمة ومتانة الشراكة بين الأطراف المتفاوضة.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو، يؤكد لدى مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الحركة الشعبية جناح عقار، حرص الحكومة السودانية الانتقالية على الوصول لسلام يبدل حياة الناس ويؤسس لعهد جديدhttps://t.co/UdXjqP0UEW#سونا #السودان pic.twitter.com/TVhU1drKpN — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 24, 2020

​وأضاف بقوله "وفد الحكومة لمفاوضات السلام يسعى من خلال منبر جوبا إلى التوصل إلى سلام شامل يغير حياة الناس للأفضل وينهي المآسي التي سببها الظلم والتهميش".

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع الجبهة الثورية "جناح الحلو" اتفاقا بتمديد المدى الزمني لبروتوكول جوبا حتى الخامس عشر من فبراير/شباط 2020.

ووقع البروتوكول في سبتمبر/أيلول الماضي وانتهى أجله السبت الماضي، و كان أهم بنوده يتضمن إجراءات بناء الثقة ووقف العدائيات.

​وأعلنت لجنة الوساطة المشرفة على مفاوضات السلام السودانية، المنعقدة في جوبا عاصمة جنوب السودان، أن التمديد جاء لإتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة على مستوى المسارات الخمس.