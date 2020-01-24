مركز المصالحة: مقتل 8 مدنيين وإصابة 22 في قصف المسلحين لمدينة حلب السورية

أعلن يوري بورنكوف، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين قصفوا حلب السورية 48 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال بورنكوف إن "70 مسلحا مدعومين بـ 4 سيارات "بيك آب" مزودين بالمدافع الرشاشة حاولوا مهاجمة مواقع القوات الحكومية غرب حلب، لكن الجيش السوري تصدى لهم وأجبرهم على التراجع".

وأوضح: "بعد أن فشلوا في تقدمهم، قصفت الجماعات المسلحة غير الشرعية بشكل مكثف الأحياء السكنية بالمدينة. وخلال الـ24 الساعة قصف المسلحون حلب 48 مرة، ما أدى إلى قتل 8 مدنيين وجرح 22، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أنه "نتيجة الاشتباكات قتل 3 جنود سوريين وجرح 8 آخرون".