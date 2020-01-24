زلزال بقوة 6.8 يضرب شرقي تركيا ومناطق من سوريا

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ضرب زلزال بقوة 6.8 شمالي تركيا، فيما رصدت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أهلية سورية، شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي أصابت البلاد.
#عاجل | زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرقي #تركيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020
وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن "المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سورية".
وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة.
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