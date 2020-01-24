زلزال بقوة 6.8 يضرب شرقي تركيا ومناطق من سوريا

ضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ضرب زلزال بقوة 6.8 شمالي تركيا، فيما رصدت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أهلية سورية، شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي أصابت البلاد.

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن "المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سورية".

وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة.