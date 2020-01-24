محامي حسني مبارك يكشف طبيعة "الجراحة الدقيقة" التي خضع لها

كشف فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن طبيعة الجراحة التي خضع لها، أمس الخميس.

وقال الديب إن مبارك خضع للعملية، التي وصفها بـ"الدقيقة"، بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد أنه يستقر حاليا في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وأن الأطباء يتابعون حالته الصحية، وأنه يتعافى في الوقت الحالي.

أما عن موعد خروجه من المستشفى، فأشار إلى أن الأطباء لم يحددوا موعدا سيغادر فيه، وذلك لأنه مازال تحت الملاحظة من جانب الأطباء المعالجين.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال فريد الديب، إن مبارك أجرى العملية في جناح خاص بالمستشفى العسكري بالمعادي، داخل قسم جراحة المخ والأعصاب، وأشرف على العملية الدقيقة، خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين.

وأضاف أن حالة الرئيس الأسبق منذ أول أمس مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جدا، وأن أجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد ومستقرة بشكل يتزايد".

وأشار إلى أن أفراد عائلة مبارك، استقبلوا اتصالات عديدة من شخصيات خليجية رفيعة المستوى، للاطمئنان على صحته.

وأوضح الديب أن المستشفى امتلأت بالزهور والورود، لافتا إلى أن الرئيس المصري الأسبق يرافقه بالجناح الموجود فيه، زوجته سوزان مبارك وأحفادهما، وابناه جمال وعلاء.

وكانت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، كشفت اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن حسني مبارك أجرى جراحة لعلاج فتق جراحي.

وأعلن نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني، اليوم الجمعة، أن والده أجرى عملية جراحية، مساء أمس الخميس.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتابع نجل الرئيس المصري الأسبق: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وذكرت صحيفة "صدى البلد" أن أنباءً انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تفيد بنقل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.