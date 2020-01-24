بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق

طالب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الأمم المتحدة بالمساهمة في تهدئة الأوضاع في البلاد، وذلك خلال لقاء جمعه بالأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

ووفق بيان صدر عن رئاسة الإقليم، الجمعة، بحث الجانبان أوضاع العراق والمنطقة، ومساعي تهدئة التوترات ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن، إلى جانب أنشطتها في البلاد.

وأشاد بارزاني بدور الأمم المتحدة في العراق، داعيًا إلى استمرارها في دعم العملية السياسية، ومؤكدًا في الوقت ذاته، على أهمية تواصل مهام التحالف الدولي ضد "داعش"، لمواجهة مخاطر عودة ظهور الإرهاب.

وتأتي هذه التصريحات تأكيدًا لتعليقات سابقة قال فيها بارزاني، إن الوقت ليس مناسبا لانسحاب قوات التحالف الأمريكي، وأنه "من المؤكد وجود خطر حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ"، على حد وصفه.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرة التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الامريكي على الأراضي العراقية.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، إن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج".

وصادق البرلمان العراقي، في وقت سابق هذا الشهر، على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.