اليمن... القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة لـ"أنصار الله" في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، إن "طائرة استطلاع تابعة للحوثيين كانت تحلق وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأكد "استهداف الجنود للطائرة وتمكنهم من إسقاطها".

وأشار إلى "تكثيف الحوثيين خروقاتهم اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، بالقصف والاستهداف وحفر الخنادق ومحاولات التسلل نحو مواقع القوات المشتركة".

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.