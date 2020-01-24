تعليقا على مذبحة آبيي... سلفا كير: نظام عمر البشير وراء انتشار السلاح بالمنطقة

أدان رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، الأحداث الدامية الأخيرة في أبيي، التي راح ضحيتها العشرات، ووصفها بالوحشية، قائلًا إن النظام السابق هو المسؤول عن انتشار السلاح بالمنطقة.

وأعلنت الخرطوم وجوبا، الخميس، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الهجمات التي وقعت في منطقة آبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، والتي تسببت في مقتل نحو 30 شخصًا وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال.

جاء ذلك بعدما اقتحم مسلحون قرية كولوم بالمنطقة المتنازع عليها بين السودان والجنوب، صباح الأربعاء، وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بعض الضحايا تم إحراقهم حتى الموت داخل منازلهم.

وخلال خطاب ألقاه، اليوم الجمعة، في جوبا، خلال حفل توقيع بروتوكل إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية، أكد سلفا كير أهمية السعي لإقرار السلام في البلاد، داعيًا جميع الأطراف للالتزام بالقواعد والوصول إلى اتفاق سلام نهائي وشامل.

وقال إن عام 2020 يجب أن يكون عامًا للسلام في السودان وجنوب السودان، مؤكدًا حرص حكومته على تحقيق هذا الهدف، من خلال استمرار التفاوض مع المعارضة في الجنوب، مضيفًا: "لن نستعجل الحرب، لأننا لن نستفيد شيء".

وأشار إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في بلاده سينهي كافة المشاكل ويعيد التبادل التجاري ويفتح الطرق، ويسهل عملية التواصل بين الشعبين.

ووقع وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام ووفد الحركة الشعبية شمال، المنضوية في تحالف الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار بالقصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، على اتفاق السلام الإطاري، الذي يشمل بنود الترتيبات الأمنية ونظام الحكم.

ووقع عن حكومة السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، ومن جانب الحركة الشعبية رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق أحمد العمدة بادى.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو، يؤكد لدى مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الحركة الشعبية جناح عقار، حرص الحكومة السودانية الانتقالية على الوصول لسلام يبدل حياة الناس ويؤسس لعهد جديدhttps://t.co/UdXjqP0UEW#سونا #السودان pic.twitter.com/TVhU1drKpN — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 24, 2020

بينما وقع كوسيط على الاتفاق الفريق توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في كلمة مقتضبة، عقب مراسم التوقيع، نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن التوقيع على الاتفاق الإطاري يؤكد صلابة العزيمة ومتانة الشراكة بين الأطراف المتفاوضة.

​وأضاف بقوله: "وفد الحكومة لمفاوضات السلام يسعى من خلال منبر جوبا إلى التوصل إلى سلام شامل يغير حياة الناس للأفضل وينهي المآسي التي سببها الظلم والتهميش".