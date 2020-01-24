الخارجية المصرية: مصر تقود مراجعة الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، في بيان عن مشاركة مصر في اجتماع مجلس إدارة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأنها تقود مراجعة الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن "بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك شاركت في الاجتماع الـ 19 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمقر الأمم المتحدة لاستعراض أنشطة المركز خلال العام المنصرم 2019 ولعرض خططه للعام الحالي 2020".

وأضافت أن "السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أكد خلال كلمته في الاجتماع على تقدير مصر الكبير لدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تكملة البنيان الأممي لمكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الإرهاب المتجددة، مشيرا إلى أهمية المواءمة بين برنامج عمل المركز واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وطلبات الدول الأعضاء".

وأوضحت أن "السفير المصري أعرب عن تطلعه للعمل والتشاور المستمر مع كافة الدول خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى وثيقة مراجعة توافقية تكون أداة فعالة لدى الدول في مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى تأكيد السفير المصري أن مكافحة الإرهاب هي مسئولية جماعية والتزام دولي مشترك لحماية حاضر الدول ومستقبل شعوبها.

ووفقا للخارجية المصرية، شارك في افتتاح الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل كافة الدول الأعضاء ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته.

كما قدم التهنئة للمندوبين الدائمين لمصر وإسبانيا على تكليفهما بمهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال العام الجاري 2020، معربا عن تمنياته لهما بالنجاح في تلك المهمة، وهو ما كررته الدول الأعضاء بالمجلس الاستشاري، مع التأكيد على تطلعها للتعاون البناء مع سفيري مصر وإسبانيا في هذا الصدد.