سوريا: زلزال بقوة 6.9 درجات قرب الحدود السورية التركية

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق "رصد هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود السورية التركية شعر بها سكان معظم المدن السورية".

دمشق - سبوتنيك. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء عن المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق قوله إنه:

"تم رصد زلزال "هزة أرضية قوية" بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبل قليل بعمق 10 كم، بالقرب من الحدود السورية التركية وتحديدا قرب غازي عنتاب شُعر بها في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية".

بالتزامن مع ذلك ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا.

وتسبب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر في حالة من الفزع بين السكان في "إلازِغ" حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيًا بقوة 5.4 درجات.