الجيش السوري يطهر بلدتين جديدتين ويقترب من نقطة المراقبة التركية جنوب معرة النعمان

تابعت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت بوتيرة سريعة تقدمها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، لتسيطر على بلدتي "تقانة و"الدير الغربي" إلى الجنوب الشرقي من مدينة معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري باتت قاب قوسين أو أدنى من إطباق الطوق على نقطة المراقبة التركية في بلدة "معر حطاط" جنوب مدينة معرة النعمان، وذلك بعد السيطرة على بلدتي الدير الغربي وتقانة شرق نقطة المراقبة التركية 2 كم.

وتعد هاتين البلدتين معقلين خالصين لتنظيم "جبهة النصرة"، كما أنهما تمتدان كخطوط تواصل مع مناطق نفوذ المسلحين القوقاز باتجاه الشمال الشرقي.

وتشرف "الدير الشرقي" و"تقانة" على الأوتستراد المحوري الدولي (حلب حماة دمشق) من جهة مقطعه الممتد جنوب معرة النعمان بنحو 5 و7 كم على التوالي.

ويعد أوتستراد (حلب حماة دمشق) أحد أهم محاور الطرق التجارية في سوريا، فهو يقطع الأراضي السورية شمالا وجنوبا، ويربط الحدود السورية التركية بالحدود السورية الأردنية.

وتحوي بلدة "معر حطاط" تجمعا لقوات الجيش التركي الذي عمل على إنشاء هذه النقطة مؤخرا بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون.

وإذا ما أتم الجيش السوري سيطرته على "معر حطاط"، فيكون قد أطبق الطوق على نقطة المراقبة التركية الثالثة، وذلك بعد إطباقه على نقطتي المراقبة في "مورك" شمال حماة، و"الصرمان" شرق إدلب.