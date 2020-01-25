بعدما أثار جدلا.. الجيش الإسرائيلي: "النهر السري" منطقة عسكرية مغلقة

بعدما أثار جدلا ولغطا كبيرين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عن اعتبار المنطقة المجاورة لمصانع البحر الميت، والتي يقع بها "النهر السري"، منطقة عسكرية مغلقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس، الجمعة، أن المنطقة الممتدة بين منطقة عين بوكيك وعين جدي، المجاورة لمصانع البحر الميت على شارع رقم 90، بمنطقة البحر الميت منطقة عسكرية مغلقة.

وأكدت القناة العبرية "كان" أن الجيش الإسرائيلي قد طالب المستوطنين بتنفيذ الأمر العسكري، الذي جاء على خلفية الكشف عن "النهر السري" في منطقة البحر الميت، وتخوفا من انجراف الألغام وتشكيلها خطرا على حياة المارة.

يُشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قد كشفت الثلاثاء الماضي عن مشروع إسرائيلي سري قد يسبب كارثة بالقرب من البحر الميت، حيث كشفت عن نهر/مجرى مائي سري بالقرب من البحر الميت، محاطا بصخور على ارتفاعات متفاوتة.

ويقع النهر السري في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وبأن هناك مخاطر محدقة به، في وقت أوضحت سلطة المياه والمجاري الفلسطينية أن القناة العبرية "كان"، أو التقرير الإسرائيلي لم يحدد موقع النهر ولا أية معلومات دقيقة.