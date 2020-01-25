بعد دعوته لمعرفة تفاصيل "صفقة القرن".. هل يقع غانتس في "فخ" نتنياهو

كشفت قناة عبرية النقاب عن "فخ" نصبه بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، لغريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، السبت، أن غانتس سقط في "فخ" نصبه له نتنياهو، حينما طلب نتنياهو من الإدارة الأمريكية دعوته لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب، والاطلاع على تفاصيل وبنود الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، فيما رفض غانتس تلبية الدعوة الأمريكية.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم، السبت، بأن مسؤولين في حزب "أزرق أبيض"، الذي يرأسه بيني غانتس، ينظرون بإهانة لدعوة الولايات المتحدة، لزعيم الحزب، لزيارة واشنطن لمناقشة صفقة القرن، برفقة نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الشعور بالإهانة جاء بعد كشف نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن دعوة غانتس جاءت بناء على مقترح من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب، اعتبارهم الدعوة بأنها بمثابة تقوية لليمين الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست المقبلة في الثاني من مارس/آذار المقبل، حيث يخشى غانتس بعد تلبيته للدعوة أن يكون قد وقع في فخ سياسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترامب لمناقشة "صفقة القرن"، خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة.

ويشار إلى أن القناة "12" العبرية، قد نشرت، مساء أول أمس الخميس، بنودا خطيرة لما يسمى "بصفقة القرن" التي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر محتواها خلال الساعات القليلة المقبلة، وربما قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت القناة بأن أول هذه البنود هو عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، في حين ستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس، بدعوى أنها ستكون عاصمة إسرائيل، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها المنطقة C، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وأوردت القناة العبرية بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا بـ4 شروط لإقامة دولتهم، وهي:

1- الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

2- نزع السلاح في قطاع غزة.

3- نزع سلاح حركة حماس.

4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.