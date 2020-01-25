إضرام النار بخيام معتصمي البصرة.. فيديو

وقال مصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن "أغلب خيام المعتصمين بالبصرة تم حرقها بالكامل".

وأضاف المصدر، أن "المعتصمون أكدوا استمرارهم بالاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم".

ووجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، أمس الجمعة، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، الاحتجاجات الشعبية الكبرى حتى الآن، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لتغيير الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.