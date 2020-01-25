الطريق إلى معرة النعمان.. الجيش السوري يتقدم مسيطرا على بلدات وقرى جديدة

أحرز الجيش السوري تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه مدينة معرة النعمان مسيطرا على عدد من البلدات والقرى.

واستعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على بلدات كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة بعد "القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها بريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة تقدما جديداً باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد" بحسب وكالة "سانا" للأنباء.

وأفاد مراسل الوكالة بقيام الجيش السوري بعمليات وصفت بـالدقيقة "ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان أحد أكبر مناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة (المحظورة في روسيا) والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي".

ونوه مراسل الوكالة إلى أنّ "العملية العسكرية على هذا المحور انتهت باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان".

وكان الجيش السوري قد أعلن الأمس الجمعة استعادة بلدات السمكة والتح ودير الشرقي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد التصدي لهجوم كبير شنه إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) مكبدا المسلحين حسائر كبيرة في العتاد والسلاح.

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري باتت قاب قوسين أو أدنى من إطباق الطوق على نقطة المراقبة التركية في بلدة "معر حطاط" جنوب مدينة معرة النعمان، وذلك بعد السيطرة على بلدتي الدير الغربي وتقانة شرق نقطة المراقبة التركية 2 كم.