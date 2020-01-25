برقيات تعزية من أمير قطر إلى أردوغان بضحايا الزلزال

أرسل الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في شرقي تركيا.

وبحسب بيان وكالة الأنباء القطرية، الصادر اليوم السبت، فقد تمنى الأمير القطري "الشفاء العاجل للمصابين".

وجاء في نص البيان أن الأمير القطري "يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/aBFmBxp2yF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2020

وبعث نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني٬ ورئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقيات تعزية مماثلة، عبروا فيها عن تعازيهم بضحايا الزلزال.

سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/uZgIwWNjS4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2020

وأعلن وزير الصحة التركي، اليوم السبت، أن المستشفيات التركية استقبلت 103 مصابا بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا، متمنيا معاليه عاجل الشفاء للمصابين. #قنا pic.twitter.com/aei57gJhej — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2020

وبلغت الحصيلة الأخيرة لضحايا الزلزال 22 قتيلا بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية الإزيغ.

وبحسب وزير الداخلية التركي فقد رافق الزلزال "398 هزة ارتداية أعقبت الزلزال، 13 منها سجلت أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر".

وضرب، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس رختر، مساء أمس الجمعة، شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات، شعر بها بعض سكان سوريا وشمال العراق.