إعلام: صندوق الثروة السيادي السعودي في مفاوضات لشراء نادي إنجليزي

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن إجراء صندوق الثروة السيادي السعودي مفاوضات لشراء نادي إنجليزي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صباح اليوم، السبت، أن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري، حاليا، مفاوضات لشراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).
وأفادت الصحيفة بأنه في حال إتمام هذه الصفقة، فإن المملكة العربية السعودية أمام حالة من الانقلاب في وجهتها، خاصة وأنها تركز أو تولي الاهتمام بالترفيه والرياضة، دون شراء أندية.
وأضافت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الأداة الاستثمارية الرئيسية لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومجموعة من المستثمرين الآخرين، على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية، أماندا ستيفلي، يجرون مفاوضات لشراء النادي، الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونوهت الصحيفة إلى إن المفاوضات الجارية ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع، أو تنهار في أي لحظة.
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