سفيرة الإمارات لدى هولندا: نتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 نحو 25 مليون زائر

أعربت سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا حصة عبد الله أحمد العتيبة عن توقع بلادها أن يجذب معرض إكسبو 2020، الذي ستبدأ فعالياته في دبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أكثر من 25 مليون زائر، كما أشادت بالعلاقات التي تجمع الإمارات بهولندا، خاصة مع "التطور الملحوظ" الذي شهدته هذه العلاقات خلال الأعوام الماضية.

أمستردام - سبوتنيك. وقالت السفيرة حصة خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك "شهدت العلاقات الثنائية مع هولندا نموا سريعا في الآونة الأخيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها، ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون".

وأوضحت السفيرة الإماراتية "زادت التجارة بين الإمارات وهولندا بشكل مضطرد، إذ تحتل أمستردام المرتبة 20 بالنسبة للاستيراد من الإمارات، بينما تحتل المرتبة 30 على قائمة الدول المصدرة للإمارات".

وتابعت "الشركات الهولندية في الإمارات تمثل 40 بالمئة من الاستثمارات الهولندية في منطقة الخليج، إذ أن هناك أكثر من 250 شركة تنشط في دولة الإمارات. ومن أهم الشركات الهولندية العاملة في البلاد، شل وفان أورد للتنقيب ويونيليفر وبوسكاليس وفريسلاندكامبينا وبنك أ بي إن، وعمرو بنك. وهناك أيضا المجالات ذات الاهتمام المشترك خصوصا الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد معرفي مستدام".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهولندا بلغ 3.9 مليار دولار في عام 2018 بنسبة نمو 14.7 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ حجم الاستثمارات الهولندية في الإمارات نحو 3.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 وبنسبة نمو وصلت إلى 43 بالمئة.