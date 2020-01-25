الأردن يقرر إجلاء رعاياه من مدينة ووهان الصينية بعد رفع قرار الحجر الصحي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أنها طلبت السماح بإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان ​الصين​ية وستقوم بذلك فور موافقة السلطات التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.

ونشر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تغريدة على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: " الوزارة تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر. طلبنا السماح بإجلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها".

الوزارة تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر. طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها. لا إصابات بين مواطنينا الحمد لله ونقوم بكل ما هو متاح. لم يتم إخلاء أحد. https://t.co/pMTwS4NDUl — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) January 25, 2020

وأضاف الصفدي قائلا: "لا إصابات بين مواطنينا الحمد لله ونقوم بكل ما هو متاح. لم يتم إخلاء أحد".

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.