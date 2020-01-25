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16:30 GMT25 يناير/ كانون الثاني 2020
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    محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا

    ليبيا... انخفاض إنتاج النفط من مليون إلى 320 ألف برميل يوميا

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
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    أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في طرابلس العاصمة، انخفاض معدل إنتاج النفط من 1.2 مليون برميل إلي 320.15 ألف برميل يوميا بسبب تكرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية تزامنا مع المواجهات الدائرة بين قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والجيش الوطني الليبي.

    وبحسب بيان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، "انخفض معدل إنتاج النفط من أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 320.154 برميلا في اليوم، وقد بلغ الفاقد التراكمي للإنتاج حتي يوم 23 كانون الثاني/يناير 2020 إلى 3.907.318 برميلا في غضون 6 أيام".

    وأضاف البيان أن "أجمالي إنتاج الغاز قد بلغ 50,235,527 مليون قدم مكعب في اليوم حتي 23 كانون الثاني/يناير 2020".

    ودعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيانها إلى "إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فوراً وذلك من أجل ضمان استمرار أمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي بهذه الإيرادات الحيوية".

    النفط الليبي
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    وأكدت المؤسسة على أن "تقدر الخسائر المباشرة التي تسبب فيها الإقفال غير القانوني لمنشآتها بحوالي 256.6 مليون دولار أمريكي حتي يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2020 وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج".

    يذكر أن مشايخ وأعيان القبائل الليبية شرقي البلاد قامت بإغلاق الموانئ والحقول النفطية الأسبوع الماضي ورفضهم للتدخل التركي في ليبيا .

    وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الأسبوع الماضي أن الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ردا على عدم سماع صوتهم في المظاهرات ضد التدخل التركي.

    وقال المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي إن "الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي"، مؤكدا على أن "هذا حراك شعبي تبنته المجالس القبلية ومهمتنا الوحيدة في القيادة العامة للجيش الليبي اتجاه هذا الموقف أن نقول سمعا وطاعة للشعب الليبي".

    وكان المشاركون في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا قددعو أطراف النزاع بعدم التعرض لمنشآت النفط وحماية البنية التحتية لها.

    انظر أيضا:

    المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: خسائر إغلاق الموانئ بلغت 256.6 مليون دولار
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    أخبار العالم العربي, الأزمة الليبية, إنتاج النفط, ليبيا
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