قيادي بالجيش الليبي ينفي إعلان أسماء اللجنة العسكرية المشتركة

نفى العميد العميد خالد المحجوب، آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تم تداوله بشأن الإعلان عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.

وأضاف المحجوب في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجيش لم يصدر أي بيانات رسمية ولم يعلن عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حتى الأن.

وأوضح المحجوب أن اللجنة العسكرية تتمثل مهامها في استكمال ما تم التوافق عليه في القاهرة، وعلى رأس هذه البنود هو سحب سلاح "المليشيات"، وأنه دون سحب أسلحتها يمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول.

ونشرت بعض الصحف الدولية على لسان رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، أسماء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، التي اتفقت القوى الدولية على تدشينها للإشراف على الترتيبات الأمنية المقررة خلال مؤتمر برلين حول الأزمة في ليبيا.

و بحسب صحيفة "العين الإخبارية "، قال الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني في ليبيا، علي ثابت، إن اللجنة تضم اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية، والعميد أبو قاسم الأبعج، آمر المنطقة العسكرية الجنوبية، والعميد الهادي الفلاح، آمر المنطقة العسكرية الغربية، والعميد إدريس مادي، والعميد عطية حمد، مدير إدارة الحسابات العسكرية.

على الجانب الأخر يمثل حكومة الوفاق، اللواء الفيتوري غريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، واللواء أحمد أبو شحمة، قائد غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى، والعقيد مختار نقاسا، واللواء محمود بن سعيد القياديين الميدانيين، واللواء عبد الرحمن محمد الجطلاوي، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا "5 + 5" في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

فيما قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم، إن الصراع في ليبيا تراجع منذ المحادثات التي عقدت في روسيا، مشيرة إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبا، ومضيفة أنه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضور رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.