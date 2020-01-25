"أنصار الله" تحرر 8 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني

القاهرة- سبوتنيك. وذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله"، وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ‏أن الجماعة حررت 8 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش في جبهة الساحل الغربي.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم 30/5/1441 الموافق 25/1/2020 تحرير (ثمانية) من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي عبر وساطة محلية..

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 25, 2020

وأضاف أن عملية تبادل الأسرى مع الجيش اليمني تمت عبر وساطة محلية.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من إعلان "أنصار الله"، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإفراج عن 10 من أسراها بعمليات تبادل مع الجيش.

سبق ذلك بيومين تبادل الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، 135 أسيراً، حيث أفرج الجيش عن 60 أسيراً من الجماعة مقابل إطلاق الأخيرة سراح 75 أسيراً ومعتقلاً.

ونفذ "أنصار الله" والجيش اليمني، منذ منتصف 2015 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 300 عملية تبادل أسرى، عبر وساطات وتفاهمات محلية تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الجانبين، حسب "أنصار الله".

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.