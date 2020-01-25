سوريا: لا إصابات بفيروس كورونا واتخذنا إجراءات احترازية مشددة

أعلنت السلطات السورية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا وأنها اتخذت إجراءات مشددة على المعابر الحدودية فيما يتعلق بالوافدين.

وبحسب "سانا"، أعلنت وزارة الصحة السورية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا واتخاذها إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت تدابير مشددة لمراقبة الوضع الصحي للوافدين ولرصد أي حالات مشتبهة بالإصابة بالفيروس مع تسارع انتشاره عالمياً.

وأرسلت الوزارة، وفق بيان أصدرته، بلاغات إلى الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها وخاصة من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض.

وفي السياق، أكد الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال الرئيس الصيني، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت: "في ظل الوضع الخطير المتمثل في الانتشار السريع لوباء الالتهاب الرئوي الجديد، من الضروري تعزيز دور القيادة المركزية للجنة المركزية للحزب لوضع حلول".

ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إلى 41 حالة. في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.