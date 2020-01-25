"أنصار الله" تنتقد أمين عام رابطة العالم الإسلامي

شن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم السبت، هجوماً لاذعاً على الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، والمملكة العربية السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "نشاط أمين عام رابطة العالم الإسلامي ووزير العدل السعودي السابق باتجاه تطبيع العلاقات مع الصهاينة باسم الإسلام، نشاطٌ مدان ومستنكر".

واتهم متحدث "أنصار الله"، السعودية التي وصفها بـ "البائسة"، بـ"توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين"، داعياً إياها إلى التوقف عن ذلك.

ونشر عبد السلام، صورة للعيسى وهو يؤم صلاة جماعة أثناء زيارته، الخميس، إلى معسكر الإبادة النازي السابق أوشفيتز بيركينو في بولندا.

وختم بالقول، "إن مهانة المملكة يأباها الإسلام لنفسه وللمسلمين"، على حد تعبيره.

وقام المؤتمر اليهودي الأوروبي، بمشاركة مجمع نصب "ياد فاشيم" والسلطات الإسرائيلية، بتنظيم منتدى "الهولوكوست" العالمي الخامس، الذي انعقد في 23 كانون الثاني/يناير في القدس. وحضر المنتدى رؤساء وممثلون من حوالي 50 دولة، بما في ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحياء للذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.