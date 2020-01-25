لبنان... تجدد أعمال العنف والأمن يحذر المتظاهرين...فيديو

تجددت المواجهات، مساء اليوم السبت، بين المتظاهرين المعترضين على الحكومة اللبنانية الجديدة، والقوى الأمنية، في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، أثناء محاولة عدد من المتظاهرين الدخول إلى السراي الحكومي.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر موقع "تويتر" أن أعمال الشغب والاعتداء بدأت "على عناصر قوى الأمن الداخلي، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم".

بدأت أعمال الشغب والاعتداء على عناصر #قوى_الأمن الداخلي، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم . pic.twitter.com/l73RVxGVb4 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 25, 2020

وقام عدد من المتظاهرين برشق عناصر الأمن المكلفة بحماية السرايا الحكومي، بالحجارة، وأطلقوا باتجاههم مفرقعات نارية.

كل شخص موجود في مكان أعمال الشغب سوف تعمد عناصر مكافحة الشغب على توقيفه لذلك تطلب #قوى_الأمن الداخلي مجددا من المتظاهرين المغادرة فوراً. pic.twitter.com/KZb79aG707 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 25, 2020

وتمكن المتظاهرون من إزالة الشريط الشائك والبوابة الحديدة عند مدخل السراي الحكومي، في محاولة للدخول إليه.

بالفيديو: هكذا طلبت قوة مكافحة الشغب عبر مكبر الصوت من المواطنين السلميين مغادرة مكان اعمال الشغب . #قوى_الامن #لبنان pic.twitter.com/UvAPt1fqtR — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 25, 2020

واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لردع المتظاهرين. بحسب موقع قناة "الجديد" اللبنانية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.