غارات للطيران الإسرائيلي على مناطق غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

رام الله - سبوتنيك. وأشار المتحدث إلى أن الغارة جاءت ردا على البالونات المتفجرة التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وأضاف المتحدث، أن جيش الدفاع ينظر بخطورة بالغة إلى كل نشاط تخريبي من أي نوع كان يتم استخدامه ضد إسرائيل وسيواصل التحرك ضد المحاولات للمساس بمواطنيها.
#عاجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2020
أغارت قبل قليل مقاتلات حربية على عدد من المواقع الإرهابية التابعة لمنظمة #حماس في جنوب قطاع #غزة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري يحتوي على منشات تستخدم لتجميع استخباري وذلك ردًا على #البالونات_المتفجرة التي تم اطلاقها من القطاع باتجاه #إسرائيل
وحمل المتحدث حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات هذه الأعمال الإرهابية ضد مواطني إسرائيل.
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