غارات للطيران الإسرائيلي على مناطق غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات حربية أغارت مساء السبت على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري يحتوي على منشآت تستخدم لتجميع استخباري.

رام الله - سبوتنيك. وأشار المتحدث إلى أن الغارة جاءت ردا على البالونات المتفجرة التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضاف المتحدث، أن جيش الدفاع ينظر بخطورة بالغة إلى كل نشاط تخريبي من أي نوع كان يتم استخدامه ضد إسرائيل وسيواصل التحرك ضد المحاولات للمساس بمواطنيها.

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أغارت قبل قليل مقاتلات حربية على عدد من المواقع الإرهابية التابعة لمنظمة #حماس في جنوب قطاع #غزة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري يحتوي على منشات تستخدم لتجميع استخباري وذلك ردًا على #البالونات_المتفجرة التي تم اطلاقها من القطاع باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2020

وحمل المتحدث حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات هذه الأعمال الإرهابية ضد مواطني إسرائيل.