الصحة الروسية: تسجيل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا بمناطق صينية متاخمة لروسيا

أكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، مساء السبت، تسجيل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمناطق الصينية المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى أن إحداها قاتلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب الوزير على حسابه على "التليغرام: "اعتبارا من الساعة 21.00 من يوم 25 يناير/كانون الثاني 2020 تم تسجيل سبع حالات لفيروس كورونا المستجد (واحدة منها قاتلة) في المناطق الإدارية الصينية المتاخمة لروسيا".

وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أكد أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

ووصل عدد ضحايا تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إلى 41 حالة وفاة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس، والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.